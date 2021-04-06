На Луганщині ліквідовано канал збуту наркотиків ув’язненим Старобільського СІЗО

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито незаконне постачання наркотичних засобів до спеціальної установи попереднього ув’язнення Луганської області.

За даними слідства, молодший інспектор державної установи «Старобільський слідчий ізолятор» систематично поставляв в’язням особливо небезпечні наркотичні засоби. За цю «послугу» отримував грошову винагороду у визначеному сторонами розмірі.

Правоохоронці задокументували протиправні дії співробітника СІЗО під час чергової спроби переміщення до режимної установи двох «пакунків» з канабісом загальною масою близько 50 грамів. Наркотовар він мав передати одному з ув’язнених.

Наразі службовій особі держустанови повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі та процесуальні дії здійснюються спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Краматорську, Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування триває. У рамках кримінального провадження встановлюються інші особи, причетні до діяльності каналу постачання наркотиків.

Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури