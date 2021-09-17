На Луганщині на хабарництві затримали начальника та криміналіста відділу поліції

Працівники Територіального управління ДБР Краматорська за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали «на гарячому» начальника та криміналіста одного з відділів поліції в Луганській області.

Капітан поліції та старший лейтенант–криміналіст слідчого відділення вимагали та отримали «відкупні» у місцевого мешканця, якому загрожувало адміністративне покарання за керування авто напідпитку.

За гроші поліцейські пропонували чоловіку уникнути адміністративної відповідальності.

Також поліцейські дізналися, що чоловік займається збутом пального, тому заявили йому, що їм також потрібні гроші. Вони обіцяли не втручатись у його діяльність у разі постійних щомісячних платежів у сумі 1,5 тис. гривень.

Працівники ДБР задокументували, як старший лейтенант отримав від громадянина 9,5 тис. гривень та передав начальнику відділу поліції його частку.

Під час розподілу отриманого хабаря поліцейських було затримано.

Обом правоохоронцям повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 368 КК України).

Слідство встановлює інші можливі факти вимагання та отримання неправомірної вигоди затриманими. Повідомлення про це можна надіслати на електронну адресу ТУ ДБР у Краматорську [email protected]

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР