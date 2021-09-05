На Луганщині на поліцейську напав та почав душити п’яний чоловік, напарник застосував зброю

Подія сталася вчора, 4 вересня, близько 20.00 у м. Старобільськ. Бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ — 1 імені Героя України Сергія Губанова» в ході проведення оперативно-розшукових заходів по встановленню місцезнаходження підозрюваного у подвійному вбивстві проводили огляд на даху недобудованої будівлі на кв. Южний. Під час огляду на поліцейську напав та почав душити чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час нападу він спричинив поліцейській тілесні ушкодження.

Напарник поліцейської, побачивши напад, прибіг на допомогу, після чого обидва співробітники згідно Статті 46 ЗУ «Про Національну поліцію» здійснили попереджувальні постріли з табельної вогнепальної зброї, в результаті чого одна з куль після рикошету від поверхні потрапила в ліву гомілку ноги нападника. Останньому надано необхідну медичну допомогу.

Начальником ГУНП за даним фактом призначено службове розслідування, результати якого будуть передані до ДБР.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за статтею 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.

Пошуки підозрюваного у подвійному вбивстві тривають.

Відділ комунікації поліції Луганської області