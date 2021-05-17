На Луганщині неправомірні дії головного бухгалтера профліцею завдали державі ₴600 тис. збитків

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера одного з професійних ліцеїв на Луганщині за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, службова особа освітнього закладу, будучи заступником голови тендерного комітету, під час закупівлі за бюджетні кошти мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів умисно забезпечила їх придбання за завищеною вартістю.

За результатами проведення публічних закупівель на рахунок підприємця, якого завдяки неправомірним діям обвинуваченої визнано переможцем відкритих торгів, надлишково сплачено майже 600 тис. грн, що становить близько 30% від усієї суми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинення злочину обвинуваченій загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури