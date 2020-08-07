На Луганщині пасажироперевізників викрито у наданні хабара прикордоннику за уникнення заходів для запобігання COVID-19

За процесуального керівництва Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області задокументовано факт надання службовій особі прикордонного загону неправомірної вигоди за вирішення питання щодо спрощення процедури проходження міждержавного пункту пропуску та уникнення встановлених Постановою Кабінету Міністрів України заходів для запобігання поширенню COVID-19 (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців Донецької області організували перевезення жителів тимчасово окупованих районів Донбасу, які мали на меті повернутися на підконтрольну органам державної влади територію.

Пасажироперевізники запропонували інспектору Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгена Пікуса систематичне надання

неправомірної вигоди за сприяння у регулярному перевезенні пасажирів з території РФ в Україну.

За ці кошти прикордонник мав упростити процедуру проходження міждержавного пункту пропуску «Мілове» та уникнути встановлення мобільного додатку «Дій вдома» з метою ухилення обов’язкової самоізоляції на час карантину. Згідно з корупційною схемою за кожного пасажира перевізники пропонували 200-350 гривень.

7 серпня 2020 року в рамках проведення контролю за вчиненням злочину водій автомобіля, який перевозив через держкордон України 8 пасажирів, надав прикордоннику неправомірну вигоду у розмірі 1 800 гривень.

На даний час вказаній особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження його спільника.

Слідчі і процесуальні дії здійснювалися спільно зі слідчими Міловського відділу Головного управління Нацполіції в Луганській області із залученням

військовослужбовців мобільного прикордонного загону «ДОЗОР».

Прес-служба прокуратури Луганської області