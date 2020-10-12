На Луганщині патрульному повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури колишньому працівнику управління патрульної поліції в Луганській області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

Слідством встановлено, що у січні 2020 року під час патрулювання м. Лисичанська екіпаж патрульної поліції отримав від перехожої повідомлення про те, що неподалік невідома особа голосно кликала на допомогу.

Патрульні прибули на вказане місце для з’ясування обставин та побачили дівчину, яка плакала, а поряд з нею молодого чоловіка, що при цьому будь-яких протиправних дій не вчиняв.

За відсутності підстав для застосування фізичної сили та спеціальних засобів один з поліцейських застосував до громадянина прийом рукопашною бою та збив його з ніг. Правоохоронець завів руки чоловіка за спину та одягнув металеві кайданки. У подальшому екіпаж патрульної поліції доставив потерпілого до адміністративної будівлі Лисичанського відділу поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному

покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури