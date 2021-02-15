На Луганщині поліцейські розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

12 лютого, близько 23.45, 17–річний Іван Лихонос, повертаючись з кафе – бару «Сарай», вийшов з таксі поблизу стели «Заайдарівка», що на в’їзді в село, та додому не повернувся. Його місцезнаходження на теперішній час не відоме.

Прикмети розшукуваного: зріст 175 – 180 см, хлопець на вигляд 17 – 20 років, щільної статури, волосся чорняве, коротке.

На момент зникнення був одягнений у куртку синього кольору, темні джинси та шапку темного кольору. На шиї мав срібний ланцюжок.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклого хлопця, просимо звертатися за телефонами: 095-947-48-33, 097-813-72-59 або 102.

Національна поліція України