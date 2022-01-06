На Луганщині поліцейські роззброїли чоловіка, який погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

Наразі на місці події працюють правоохоронці, 44-річний місцевий житель Сєвєроднецьку дає пояснення слідчім щодо мотивів свого вчинку. У чоловіка вилучено предмет, схожий на гранату, та направлений на експертизу.

Сьогодні, 6 січня, о 12.40 до поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що малознайомий чоловік погрожує кинути гранату з вікна третього поверху багатоповерхівки по вул. Партизанській.

Негайно на місце події прибули керівництво ГУНП, Сєвєродонецького РУП та бійці БПОП. Поліцейські ТОР УПП в Луганській області зайшли до квартири, де перебував чоловік, та роззброїли його.

Наразі слідчі спільно з експертами вибухотехніками та кінологами проводять огляд місця події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Луганської області