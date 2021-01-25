На Луганщині поліцейські вдруге за тиждень затримали рецидивіста за підозрою у шахрайстві

Минулої п’ятниці оперативники Сєвєродонецького відділу поліції за підозрою у вчиненні шахрайства затримали 36-річного чоловіка. Слідчий клопотав про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд ухвалив рішення призначити затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вчора, 24 січня, підозрюваний обманним шляхом заволодів телефоном 12-річної дівчинки, яка зі своєю подругою гуляла на майданчику біля школи, та втік з місця події.

За описом, який надали поліцейським дівчатка, правоохоронці впізнали у шахраї вже відомого фігуранта – 36-річного місцевого мешканця, неодноразово судимого за крадіжки та шахрайства.

Чоловіка знову затримали, вживаються заходи з повернення вкраденого майна законним власникам.

Слідчі за підозрою у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 190 КК України знову готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Луганської області