На Луганщині поліцейські викрили «кримінального авторитета» з санкційного списку РНБО
Вчора, оперативники Управління карного розшуку та Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ спільно зі співробітниками СБУ, УПП, бійцями батальйону поліції особливого призначення, Управління міграційної поліції та інших оперативних підрозділів ГУНП в Луганській області, в ході проведення відпрацювання оперативної інформації викрили трьох громадян Грузії, один з яких є «кримінальним авторитетом».
Про це йдеться в повідомленні прес-служби мвс.
Наразі співробітниками поліції разом з Державною міграційної службою вирішується питання про їх примусове повернення до країни їх походження.
УК