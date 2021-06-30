На Луганщині поліцейські викрили «кримінального авторитета» з санкційного списку РНБО

Вчора, оперативники Управління карного розшуку та Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ спільно зі співробітниками СБУ, УПП, бійцями батальйону поліції особливого призначення, Управління міграційної поліції та інших оперативних підрозділів ГУНП в Луганській області, в ході проведення відпрацювання оперативної інформації викрили трьох громадян Грузії, один з яких є «кримінальним авторитетом».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мвс.

Під час перевірки встановлено, що чоловік перебуває у санкційному списку згідно додатку № 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).