На Луганщині поліцейські затримали шахрая, який діяв за схемою «Ваш родич у біді»

Чоловіка, який ошукав двох мешканців м. Сєвєродонецьк на загальну суму понад 1 млн грн, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Поліцейськими встановлено, що у жовтні 2020 року чоловік заволодів грошима мешканки м. Сєвєродонецьк, яка віддала шахраю 36000 доларів аби її син, який начебто потрапив у ДТП, зміг уникнути відповідальності.

За такою ж схемою, вчора, 25 квітня, шахрай заволодів грошима северодончанина на загальну суму 150 тис грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники Управління карного розшуку спільно зі співробітниками поліції Северодонецька та поліцейськими спеціальних служб ГУНП встановили особу шахрая, яким виявився 45-річний місцевий мешканець.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманого поліцейськими виявлено та вилучено мобільний телефон, чек про здійснення банківської операції, банківські картки, а також психотропні речовини амфетамін та PVP.

Слідчими, за процесуального керівництва прокуратури, у рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» затриманому оголошено про підозру у скоєні злочинів та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області.

Відділ комунікації поліції Луганської області