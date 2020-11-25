На Луганщині поліцейському повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру взводу батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Луганській області у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у серпні 2020 року до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення щодо порушення громадського порядку у дворі житлового будинку на території міста Щастя.

З метою перевірки інформації про вчинення адміністративного правопорушення та з’ясування обставин на місце події виїхала оперативна група у складі чотирьох працівників поліції. За відсутності підстав для застосування фізичної сили один з правоохоронців наніс двом потерпілим удари в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури