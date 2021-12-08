На Луганщині правоохоронці викрили діяльність псевдополіцейського та його спільника

В рамках захисту системи оперативники УДВБ НПУ спільно з поліцейськими Луганської області припинили діяльність осіб, які наживалися на чоловікові з інвалідністю. Один із фігурантів при цьому представлявся співробітником поліції. За вчинене їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На номер гарячої лінії ДВБ НПУ для повідомлень про протиправні дії, вчинені співробітниками поліції, звернувся мешканець Луганщини з інформацією про те, що особа, видаючи себе за працівника поліції, незаконно поселила невідомого чоловіка до квартири його брата з інвалідністю.

Оперативники Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції провели комплекс першочергових слідчих та розшукових дій і встановили зловмисників. Ними виявилися двоє місцевих мешканців: вони забирали з помешкання цінні речі і продавали їх. Фігуранти ніколи не працювали в поліції.

За зібраними матеріалами слідчі поліції Луганщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури фігурантам готується оголошення про підозру. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України