На Луганщині правоохоронці викрили злочинний механізм завищення тарифів на теплопостачання

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Луганській області разом з працівниками Служби безпеки України викрили та задокументували протиправний механізм завищення цін на теплопостачання для соціальних об’єктів одного з міст Луганської області.

Правоохоронці встановили, що протягом 2018-2020 років школи, лікарні, ДЮСШ та інші заклади соціальної інфраструктури міста отримували опалення за завищеними тарифами, які на підставі штучних параметрів формувала місцева влада.

За версією слідства, до незаконної схеми причетні державні службовці органу влади та представники комерційної структури, пов’язані із колишнім впливовим чиновником регіонального рівня. Через впровадження надмірних тарифів громаді міста було завдано значні збитки.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури слідчі разом з СБУ провели у помешканнях та офісах фігурантів 12 обшуків, у результаті яких вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання про призначення експертиз для підтвердження завданих громаді збитків та оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину.

Відділ комунікації поліції Луганської області