На Луганщині розкрито вбивство патрульного поліцейського

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури завдяки проведеним невідкладним слідчим та оперативно-розшуковим заходам правохоронців розкрито умисне вбивство патрульного поліцейського (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, до вчинення тяжкого злочину причетний працівник Управління патрульної поліції в Луганській області, який мав неприязні відносини з потерпілим.

Обласною прокуратурою винесено постанову про визначення підслідності злочину за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Краматорську.

Наразі громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 листопада 2021 року, за місцем несення служби знайдено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та іншими тілесними ушкодженнями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури