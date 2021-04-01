На Луганщині спецпризначенці затримали зловмисника, який кинув гранату в поліцейських

Співробітники поліції за участю бійців спецпідрозділу КОРД розшукали та затримали 39-річного мешканця м. Рубіжне. Цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання.

Проведення спеціальної поліцейської операції завершено. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Сьогодні вранці у м. Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їх бік гранату та втік із місця події. На щастя, від вибуху гранати поліцейські не постраждали.

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та керівництво поліції. Враховуючи зухвалість злочину, факт використання вибухівки та небезпеку, яку може нести озброєний зловмисник для цивільного населення, начальником ГУНП в Луганській області була введена спеціальна поліцейська операція для встановлення місцезнаходження та затримання правопорушника. Особовий склад поліції Луганщини було піднято за тривогою.

Співробітники слідчо-оперативної групи під час огляду встановили, що зловмисник використав гранату РГД-5. Також на місці події виявили пістолет та гранату РГД-5, які він викинув, втікаючи від поліцейських. У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено місцезнаходження правопорушника. Бійці КОРДу затримали його у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка.

На цей час чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання, тут із ним проводитимуть слідчі дії до обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Луганської області