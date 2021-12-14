На Луганщині судитимуть чоловіка, який підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ (фото)

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного мешканця селища Борівське Сєвєродонецького району, який підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних Сил України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у червні 2021 року чоловік, маючи умисел на знищення чужого майна, вилив горючу рідину на капот сусідського автомобіля марки «ВАЗ» та запалив її. Внаслідок займання транспортний засіб, яким користувався військовий, повністю згорів.

Правопорушнику інкримінується умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Відповідно до санкції статті за вчинене йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Сєвєродонецьким районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)