На Луганщині судитимуть учасника НЗФ РФ, який брав участь у мінуванні мостів та доріг під час окупації 

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2014 року мешканець міста Сєвєродонецька вступив до так званої «Армии Юго-Востока». У складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації Російської Федерації він був мінером диверсійно-підривної групи.

Підозрюваний здійснював супротив силам та засобам АТО на території окупованого міста Лисичанська. Виконуючи вказівки керівництва угруповання, він брав участь у мінуванні мостів та доріг в області, які мали стратегічне значення, здійснював чергування на замінованих об’єктах, підтримував у справному стані та обслуговував встановлені вибухові пристрої.

Діяльність диверсійно-підривної групи припинено у липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганської області від незаконних збройних формувань РФ.

У рамках досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою вину, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратура