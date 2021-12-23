На Луганщині вихователь закладу профільної освіти підозрюється у зґвалтуванні 16-річної дівчини

За процесуального керівництва Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області слідчі відділу поліції №1 (м. Кремінна) Сєвєродонецького районного управління поліції ГУНП в Луганській області повідомили про підозру вихователю обласного закладу профільної освіти у зґвалтуванні неповнолітньої дитини (ч. 3 ст. 152 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2021 року 34-річний мешканець міста Кремінна – педагогічний працівник вчинив дії сексуального характеру стосовно 16-річної учениці без її добровільної згоди.

Підозрюваний завів дівчину до приміщення, до якого доступ сторонніх осіб обмежений, та зґвалтував. Після цього одягнувся та залишив потерпілу.

У ході досудового розслідування призначено ряд судових експертиз та направлено речові докази для дослідження. За їх висновками підтверджено факт зґвалтування неповнолітньої.

Свою провину у вчиненні злочину вихователь категорично заперечує.

Слідчі та прокурори готують до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Кремінського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)