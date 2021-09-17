На Луганщині військовий комісар брав хабарі за звільнення призовників від військової служби

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно військового комісара одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Луганщини. Він за гроші «допомагав» призовникам уникнути військової служби.

Встановлено, що 11 травня підполковник вимагав від військовозобов’язаного 1,5 тис. доларів США за відстрочку призову на строкову військову службу та видачу документа, необхідного для виїзду за кордон військовозобов’язаних громадян.

15 травня 2021 року військовий комісар отримав вказану суму. Під час затримання комісар намагався втекти від правоохоронців на авто та спробував позбутися грошей, викинувши їх з вікна машини. Проте хабар знайшли, а хабарника затримали.

Підполковник обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил, оперативний супровід — СБУ та ДСР Нацполіції.

ДБР