На Луганщині викрили чергового шахрая, який діяв за злочинною схемою «ваш родич у біді»

42-річного мешканця м. Сєвєродонецька затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

14 січня приблизно о 10-й годині вечора до чергової частини Рубіжанського відділу поліції надійшло повідомлення від 69-річного місцевого мешканця про те, що йому зателефонував невідомий чоловік і представився працівником правоохоронних органів. Невідомий повідомив про те, що син чоловіка у м. Рубіжне потрапив у ДТП, внаслідок чого йому негайно потрібна грошова допомога для «вирішення питання».

Окрім того, невідомий повідомив, що нібито вже біля під’їзду стоїть людина, якій необхідно передати гроші. Схвильований пенсіонер зібрав усі гроші, які у нього були вдома, — понад чотири тисячі гривень — вийшов з квартири та віддав їх людині, яка теж представилась правоохоронцем.

Після цього потерпілий зателефонував синові. Коли чоловік почув, що з ним усе гаразд і ніякого ДТП не було, зрозумів, що його ошукали шахраї. І тільки після цього звернувся по допомогу до поліції.

Враховуючи мінімум інформації, яку надав потерпілий, начальником відділу поліції було прийнято рішення задіяти до встановлення особи шахрая та його затримання не тільки оперативників, а й співробітників превенції та спеціальних підрозділів.

У результаті шахрая було затримано, також поліцейські вилучили у нього гроші, які він отримав від потерпілого.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Після повідомлення затриманому про підозру слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі в рамках кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії та встановлюється причетність особи до скоєння аналогічних злочинів на території області.

Відділ комунікації поліції Луганської області