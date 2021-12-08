На Луганщині викрили чоловіка, який із заборонених в Україні інтернет ресурсів скачував відео з дитячою порнографією

Поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Луганській області викрили 34-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, через мережу Інтернет неодноразово отримував доступ до заборонених в Україні ресурсів, які містять дитячу порнографію.

Сьогодні, 8 грудня, за місцем мешкання чоловіка, співробітниками поліції під процесуальним керівництвом прокуратури проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено системний блок, на якому зберігаються фото та відеоматеріали, які можуть бути віднесені до дитячої порнографії.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 301-1 (Умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання) КК України, під процесуальним керівництвом прокуратури тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Луганської області