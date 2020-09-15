На Луганщині виявили вантажівку з контрабандним товаром на 6,6 мільйона гривень

У транспортному засобі знаходилися тютюнові вироби та одяг.

Під час відпрацювання інформації про можливий факт незаконного переміщення великої партії товарів через кордон України оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області Нацполіції та працівники ВІПС «Городище» відділу прикордонної служби «Біловодськ» Луганського прикордонного загону виявили вантажівку на російській реєстрації. Автомобіль знаходився посеред поля на відстані кількасот метрів від державного кордону з РФ.

Правоохоронці оглянули автомобіль та виявили тюки, в яких знаходилися тютюнові вироби та одяг. За попередніми підрахунками вартість вилученого товару майже 6,6 мільйони гривень.

Наразі встановлюються особи, яким належить виявлений правоохоронцями автомобіль з вантажем та особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України