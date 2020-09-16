На Луганщині виявлено схрон з військовими засобами ураження, залишений бойовиком «козачого полку імені Платова» 

Луганська обласна прокуратура спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Луганській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України та

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, виявили схрон зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами у гаражному кооперативі на території міста Сєвєродонецька.

Слідством встановлено, що засоби ураження належать місцевому мешканцю, який з 2014 року перебуває у розшуку за участь у незаконному збройному формуванні – «першому козачому полку імені Платова» та у подальшому – «службу» у так званій «народній міліції ЛНР». Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за вказаними фактами направлений до суду, обвинувачений перебуває у розшуку.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили 2 ручних протитанкових гранатомета, підствольний гранатомет, тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, 2 гранатометних постріли ВОГ, запал гранати

УЗРГМ, 88 набоїв різного калібру, магазин до автомату Калашникова.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, незаконне поводження зі зброєю, бойовими

припасами та вибуховими речовинами).

Наразі встановлюються усі обставини злочину. Речові докази направлено для проведення судової експертизи.

Власник вказаного майна, за інформацією слідства, на даний час продовжує «нести службу» на непідконтрольній території Луганської області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури