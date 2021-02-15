На Луганщині встановили осіб, які пошкодили пам’ятник Героям добровольцям

В ході проведення слідчо-оперативних заходів в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України, під процесуальним керівництвом прокуратури, співробітники поліції спільно з працівниками СБУ встановили особистості правопорушників та їх місцезнаходження. Ними виявилися 14-річний та 19- річний мешканці м. Лисичанськ.

Наразі, слідчі проводять з хлопцями невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння правопорушення.

Відділ комунікації поліції Луганської області