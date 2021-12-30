На Луганщині взяли під варту учасника НЗФ РФ, який два з половиною роки воює проти України

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ повідомили про підозру громадянину України в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

Військовослужбовці Збройних Сил України викрили учасника НЗФ так званої «ЛНР», підконтрольного окупаційній адміністрації РФ, під час спроби перетину лінії розмежування. Він був у військовій формі російського зразка.

За даними слідства, підозрюваний – мешканець міста Брянка – з 2019 року та дотепер служить у «шостому окремому мотострілецькому козачому полку імені М. Платова», з 2021 року – командир одного з його відділень.

Учасник збройного підрозділу «служив» на бойових позиціях уздовж лінії зіткнення, спостерігав за переміщенням підрозділів українських військових для координації та ведення бойових дій. Для ураження живої сили ЗСУ використовувалася стрілецька вогнепальна зброя, артилерійське озброєння, військова техніка.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження він брав активну участь у збройному супротиві силам та засобам підрозділів ООС.

Наразі Сєвєродонецький міський суд Луганської області застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури