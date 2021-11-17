На Луганщині взято під варту водія, який у нетверезому стані скоїв смертельну ДТП та зник з місця події (фото)

За процесуального керівництва Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному водію, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП із загиблим та зник з місця події.

Суд підтримав доводи прокурора та наразі застосував до підозрюваного найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, 13 листопада 2021 року близько 23:20 чоловік, рухаючись за кермом автомобіля «Opel Kadett» по автодорозі у селі Лимарівка Марківської ОТГ Старобільського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерев’яну опору. У транспортному засобі знаходилися четверо пасажирів. Внаслідок ДТП 21-річний хлопець загинув до приїзду швидкої медичної допомоги, ще двоє жінок травмувалися.

Того ж дня правоохоронці затримали особу в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Марківського відділення поліції Старобільського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області. Максимальне покарання – 10 років позбавлення волі.

Дії водія кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Марківського відділу

Старобільської окружної прокуратури)