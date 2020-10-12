На Луганщині за добу сталися чотири схожих убивства: В поліції чутки про маніяка спростовують

На Луганщині впродовж доби 10 жовтня, в Лисичанську та Сіверськодонецьку виявили чотири трупи людей різного віку і статі

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на очільницю пресслужби ГУ НП в Луганській області Тетяну Погукай.

Вона повідомила, що 10 жовтня, 00:43 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що біля буд. 10 по вул. Федоренка в Сіверськодонецьку виявлено труп 68-річної жінки з тілесними ушкодженнями.

Згодом, близько 02:30 ночі до Сіверськодонецького відділу поліції надійшло повідомлення, що біля буд. 46А по пр. Хіміків виявлено труп 24-річного чоловіка.

«Наразі поліція Луганщини проводить невідкладні оперативно-розшукові та слідчі заходи в рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 115 «Умисне вбивство» КК України. Поліція звертається до можливих свідків та очевидців події або тих, хто володіє будь-якою інформацією про осіб, причетних до скоєння злочинів, з проханням повідомити про це за телефонами: 102 або 063-712-83-67″, — зазначила Погукай.

Крім того, в поліції просять водіїв, чиї транспортні засоби оснащені відеореєстратором, і які 9 та 10 жовтня проїжджали поблизу місць скоєння злочинів з 23:00 до 02:30, надати відеозапис поїздки.

Ввечері того ж дня виявили третій труп у Лисичанську. Загиблим виявився 40-річний місцевий безхатько.

«10 жовтня о 22:04 до чергової частини Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера ШМД про те, що біля будинку № 324 по вул. В. Сосюри м. Лисичанська виявлено труп невідомого чоловіка з ушкодженнями голови… Ним виявився 40-річний місцевий чоловік, який не мав свого житла, тобто був безхатьком», — повідомляють в поліції.

Повідомляється, що підозрюваного в убивстві цього чоловіка вже знайшли.

«Встановивши обставини події, оперативники вийшли й на чоловіка, який підозрюється у вбивстві. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Наразі, в рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури вирішується питання про затримання чоловіка в порядку ст. 208 КПК України», — йдеться у повідомленні.

Про четверте убивство офіційні джрела наразі не повідомляють, однак, за даними місцевого сайту, воно сталося у ніч проти 11 жовтня в Лисичанську.

«Відомо, що вночі з 10 на 11 жовтня в Лисичанську сталося ще одне вбивство в районі гори Попова. За наявною інформацією, жертвою виявився молодий чоловік 18-років. Характер вбивства — множинні тілесні ушкодження та забій голови», -й деться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, всі чотири людини мали смертельні травми голови.

Як зазначають на сайті з посиланням на коментра речниці обласної поліції, ці вбивства між собою не пов’язані і «переживати, що в області завівся маніяк — не варто».