На Луганщині затримали чоловіка, який намагався підірвати банкомат

Поліцейські затримали 23-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який за допомогою газового балону та електрошокеру намагався підірвати банкомат. Даний факт внесено до ЄРДР за ст.15, 185 ч.5 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Сєвєродонецького відділу поліції та вибухотехніки ГУНП.

Сьогодні, близько 5 ранку, спрацювала сигналізація банкомату, розташованого на фасаді торгівельного центру по проспекту Гвардійському м. Сєвєродонецьк.

Співробітники поліції охорони, які негайно прибули на місце спрацювання сигналізації, затримали чоловіка, який намагався підірвати банкомат та заволодіти грошима, що знаходились у ньому.

Слідчі, вилучили у чоловіка речові докази (газовий балон, захисні окуляри, електрошокер тощо). Встановлено, що відносно цієї людини влітку цього року слідчі вже направляли до суду обвинувальний акт за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів…) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Луганської області