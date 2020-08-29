На Луганщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати квартиру

29 серпня на спецлінію 102 надійшло повідомлення 69-річної мешканки м. Рубіжне про те, що її 39-річний син не пускає її додому.

Прибувши на місце події поліцейські встановили, що чоловік закрився у квартирі на останньому поверсі 9-го поверхового будинку та почав погрожувати співробітникам патрульної поліції підірвати гранатою квартиру.

Негайно на місці події виїхало керівництво ГУНП та місцевого відділу на чолі з очільником поліції області Сергієм Колесником.

Поліцейськими було евакуйовано мешканців будинку та виставлено оточення.

Перемовини з раніше судимим місцевим мешканцем, який зачинився в квартири та погрожував підірвати гранату, не дали результату. Під час перемовин чоловік постійно кидався речами з квартири, намагаючись влучити ними у правоохоронців, які стояли в оточенні та евакуйовували мешканців будинку.

За даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за статтями 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» Кримінального кодексу України.

Очільником поліції Луганщини було прийнято рішення про введення в дію спеціальної поліцейської операції.

До штурму квартири було залучено бійців спецпідрозділу КОРД.

За лічені хвилини спецпризначенці взяли штурмом квартиру та затримали чоловіка.

Під час спецоперації ніхто з громадян та поліцейських не постраждав.

На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Луганської області