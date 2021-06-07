На Луганщині затримали жінку за нанесення ножових поранень поліцейському

29-річній раніше судимій мешканці Сєвєродонецька, яка нанесла два удари ножем дільничному офіцеру поліції, загрожує кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Співробітника поліції госпіталізовано до медичної установи. Загрози життю поліцейського не має.

Подія сталася сьогодні, 7 червня, близько 13.30, у м. Сєвєродонецьку по вул. Донецькій. Старший дільничний офіцер поліції побачив жінку, яка біля гаражу копирсалася у смітті і щось шукала. Це викликало у дільничного підозру і він, підійшовши, окликнув її, представився і запитав, що вона шукає. Натомість у відповідь жінка несподівано двічі вдарила поліцейського ножем. За попередньою інформацією, жінка шукала так звану «закладку».

Наразі на місці події перебуває керівництво Головного управління, під процесуальним керівництвом прокуратури працюють експерти-криміналісти та співробітники слідчо-оперативної групи, які проводять невідкладні слідчо-оперативні заходи.

Після оголошення жінці підозри у скоєнні злочину, слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Кримінальне провадженн розпочате за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Луганської області