На Луганщині затримано громадянина, які займався нелегальним збутом вогнепальної зброї та боєприпасів (фото)

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 22-річному мешканцю м. Рубіжне за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний займався систематичним придбанням та нелегальним продажем мешканцям регіону зброї та боєприпасів.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронцями було задокументовано факт збуту пістолета «RETAY G 17» (із заміненим стволом), автомата Калашникова «АКС-74У», 45 набоїв калібру 5,45 мм та гранати Ф-1. За висновком судової експертизи, зброя та бойові припаси є придатними для стрільби.

При реалізації кількох одиниць вказаного «товару» чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, у ході обшуку за місцем мешкання фігуранта вилучено понад 200 набоїв калібру 5,45 мм, пістолет, а також отримані від незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів грошові кошти. Вилучене направлено для проведення експертизи.

Наразі прокуратурою до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.

Заходи з викриття протиправних дій здійснювалися спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області та Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Проводяться слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури