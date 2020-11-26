На Луганщині затримано учасницю організації незаконного референдуму, яка перебувала у розшуку

Під час перетину державного кордону України з Російською Федерацією затримано мешканку Новоайдарського району, яка перебувала у національному розшуку за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, у травні 2014 року підозрювана брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо підтримки так званого «Акту про державну самостійність «ЛНР» на території селища Колядівка Новоайдарського району. Виконуючи функції «секретаря дільничної комісії», вона здійснювала видачу «бюлетенів», підраховувала голоси, складала та затверджувала протокол результатів «голосування».

Ці результати у подальшому були використані представниками «центральної виборчої комісії «ЛНР» для проголошення державної самостійності псевдореспубліки.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування, яке здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, триває.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури