На Луганщині староста округу стала «начальницею» у окупантів

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колаборантки з Луганщини (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні-травні 2022 року 51-річна мешканка Білокуракинщини, колишня Староста Тимошинського старостинського округу, погодилась на пропозицію окупаційної влади та добровільно обійняла псевдопосаду начальника «Тимошинського відділу життєзабезпечення Білокуракинського району т.зв. «лнр».

Наразі прокурори направили до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо жінки для розгляду по суті.

Згідно з санкцією статті обвинуваченій загрожує покарання у вигляді до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливістю конфіскації майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури