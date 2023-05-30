На Луганщині викрито двох освітянок, які впроваджують стандарти російських окупантів в очолюваних ними школах

За процесуального керівництва Щастинської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом особам з числа керівництва місцевих закладів освіти, які допомагали ворогу у процесі їх русифікації.

Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишня заступниця директора однієї зі шкіл у с. Гречишкине Щастинського району залишилась на окупованій території та почала співпрацювати з окупантами.

У травні 2022 року вона добровільно обійняла посаду так званого «директора «державного освітнього закладу лнр «навчально-виховний комплекс «Гречишкінська школа».

Під час масових шкільних заходів жінка використовувала символіку країни-агресора, всіляко вихваляла її загарбницькі дії, схиляла місцевих жителів до співпраці з окупаційною владою рф.

Також на бік окупантів перейшла директор однієї з філій місцевого ліцею на Старобільщині. У листопаді 2022 року підозрювана отримала пропозицію очолити так звану «освітню установу лнр «Біловодська середня школа № 1».

Задокументовано, що вона із залученням засобів масової інформації здійснювала пропаганду у навчальному закладі шляхом популяризації та героїзації збройних сил рф, а також забезпечення школи російською символікою.

Підозрювані організували навчальний процес за програмами та стандартами освіти держави-агресора.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Оперативний супровід в одному – працівники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області.

За вчинене особам загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської

та Старобільської окружних прокуратур)