На Львівщині блоковано діяльність угрупування, що займалось викраданням персональних даних за допомогою вірусів

Служба безпеки України блокувала на Львівщині незаконну діяльність групи осіб, що здійснювали DDos-атаки на інформаційні ресурси.

Фахівці з кібербезпеки СБУ встановили, що хакери розробляли та використовували шкідливе програмне забезпечення для ураження комп’ютерів громадян для отримання персональних даних.

Зловмисники у месенджері «Телеграм» через закриті онлайн-канали систематично розміщували інформацію, яку викрадали у користувачів мережі Інтернет під час несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та мобільних пристроїв.

Під час проведення слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку та зразки шкідливого програмного забезпечення.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України кільком фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась спільно з співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури № 1.

СБУ