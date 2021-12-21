На Львівщині чоловік намагався видати вбивство односельця за нещасний випадок

Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.



Про це інформує поліція Львівщини.

“20 грудня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про смерть мешканця села Звенигород. За словами заявника, 34-річного односельця загиблого, чоловік впав у власному будинку зі сходів, спричинивши собі смертельні травми”, — розповідають поліцейські.

На місці події правоохоронці виявили тіло 57-річного господаря будинку без ознак життя з ознаками насильницької смерті – чисельними ножовими пораненнями в ділянці грудей. Як виявилось, того дня в гостях у загиблого перебував його односелець. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість кілька разів вдарив господаря ножем в груди, завдавши йому тілесних ушкоджень, які, як згодом встановили медики, стали причиною смерті. Переконавшись, що чоловік помер, гість повідомив про це у поліцію, вигадавши історію з падінням.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. // Діло