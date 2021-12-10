На Львівщині чоловік вбив жінку та намагався накласти на себе руки

До вбивства 31-річної жінки причетний її чоловік, який після вбивства намагався накласти на себе руки.

Сьогодні, 10 грудня, близько 7.50 у поліцію надійшло повідомлення про конфлікт, який стався між чоловіком і дружиною, мешканцями одного з сіл Самбірського району. За словами заявника, під час конфлікту могла постраждати жінка.

За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Самбірського районного відділу поліції, а також криміналісти, слідчі та оперативники карного розшуку поліції Львівщини. На місці події правоохоронці виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річний чоловік з раною шиї був госпіталізований.

Як попередньо встановили поліцейські, під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину ножем, спричинивши їй смертельні поранення, після чого намагався перерізати собі горло. Також встановлено, що у цей час в будинку перебувала 10-річна донька подружжя. Перелякана дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони, своєю чергою, повідомили про подію поліцейським.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області