На Львівщині чоловік застрелив собаку і цілився у жінку

Сьогодні, 26 грудня, у Зашкові чоловік, який має дозвіл на зброю (це видно на фото), двічі вистрелив у чужого собаку і цілився у його господиню — Галину Ладус.

Про це Dailylviv.com повідомила її колега, сімейна лікарка, яка працює у Львові, Руслана Мазур.

Як розповіла Руслана Мазур, Галина Ладус вийшла з дочкою на прогулянку. За ними пішов чоловік Галини з собакою Алтаєм. Пес вибіг на поле, і в цей момент сім’я почула постріл і скавуління чотирилапого друга.

«Коли Галя почула постріл, то побігла в сторону собаки, тоді пролунав другий постріл. Після цього він прицілився у неї. А зупинився лише тоді, коли почув крики дочки і чоловіка Галини», — розповідає Руслана Мазур.

Після другого пострілу Алтай уже не піднявся зі снігу.

За словами Руслани Мазур, чоловік, який стріляв в Алтая, був в стані алкогольного сп’яніння. Він продемонстрував дозвіл на зброю, де зазначено, що документ належить Юрію Юрію Дмитровичу.

Руслана Мазур на запитання Dailylviv.com про можливий конфлікт її колеги з людиною, яка стріляла, додала, що ніяких конфліктів не було, а собака був улюбленцем друзів і сусідів.

На місце події викликали поліцію і швидку.

На відео і фото задокументовано докази злочину, які би мали стати підставою для порушення кримінальної справи стосовно людини з рушницею.