На Львівщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення за вбивство поляка 18-років тому

На судовому засіданні фігурант свою вину у вчиненому злочині визнав повністю.



Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

“Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 53-річного громадянина України, якого звинувачували в умисному вбивстві”, — йдеться в повідомленні.

У грудні 2003 року вранці у гміні Образув Свєнтокшиського воєводства у Польщі, на території складів обвинувачений, бувши в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з громадянином Польщі взяв молоток та наніс ним численні удари в голову, тулуб та кінцівки потерпілого. Внаслідок чого останній помер на місці.

Суд визнав обвинуваченого винним, врахував тяжкість злочину та, враховуючи невідбуте покарання за попереднім вироком, яким він засуджений за вчинення умисного вбивства при обтяжувальний обставинах, призначив остаточне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. // Діло