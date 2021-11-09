На Львівщині до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вбив вагітну дружину

За публічного обвинувачення Золочівської окружної прокуратури Львівської області судом визнано винним жителя одного із сіл Золочівського району в умисному вбивстві своєї вагітної дружини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у 2018 році на Святвечір під час конфлікту чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав своїй вагітній дружині численні удари у різні ділянки тіла та душив.

Внаслідок отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури