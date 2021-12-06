На Львівщині до 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який забив дружину до смерті

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області судом визнано винним чоловіка у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті жінки (ч. 2 ст. 121 КК України). Вироком суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у червні 2020 року між чоловіком та дружиною виник конфлікт з приводу вживання нею алкогольних напоїв.

У ході сварки засуджений наніс численні удари по голові та тілу жінки. Через декілька днів внаслідок отриманих травм жінка померла у реанімаційному відділенні міської лікарні.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури