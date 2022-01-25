На Львівщині двоє молодих людей загинули через отруєння чадним газом
Трагічний випадок трапився вчора, 24 січня, у Стрию.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, на вулиці Колесси, 38, у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку виявили тіла двох осіб.
Жінка 1999 року народження та чоловік 1994 року народження, ймовірно, отруїлись чадним газом.
Квартира обладнана ПГ-2, газовою пічкою, газовим конвектором. Працівники газової служби відключили газопостачання до квартири.
Наразі встановлюють обставини та причини отруєння. // ДілоTweet