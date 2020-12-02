На Львівщині екс-поліцейських судять за незаконне отримання ₴1,3 млн. допомоги

На Львівщині на лаві підсудних опинились колишні правоохоронці, яких обвинувачують у незаконному отриманні 1,3 млн грн матеріальних допомог.

Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Досудове розслідування встановило, що колишні правоохоронці під час проходження військово-лікарської комісії підробили медичні документи, на підставі яких у подальшому отримали кошти одноразової грошової допомоги у зв’язку з отриманням захворювання за час проходження служби в ОВС.

Загалом шахраї отримали допомог на 1,3 млн грн. Ці кошти вони вже повернули у держбюджет.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.3,4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ.

Максимальне покарання, яке загрожує експоліцейським, – до восьми років позбавлення волі.

На розгляд суду скерували 10 обвинувальних актів. Саме суд вирішуватиме подальшу долю фігурантів справи.