На Львівщині керівника відділу екологічної інспекції викрили в організації «схеми відкатів»

Комунальники сплачували перевіряючим певну винагороду, аби ті «закрили очі» на виявлені порушення та в подальшому склали позитивний акт за результатами перевірки підприємства.

В ході слідства правоохоронці встановили причетність начальника одного з відділів обласної екологічної інспекції до вимагання та одержання неправомірної вигоди від службовців комунальних підприємств. Аби працівники інспекції склали та затвердили акт перевірки підприємства без зазначення виявлених порушень, комунальники повинні були надати посадовцю певну суму «відкату».

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів було задокументовано факт надання керівником структурного підрозділу та головним технологом комунального підприємства міської ради неправомірної вигоди у вигляді металевих труб вартістю 26 500 гривень. Майно було завезено на подвір’я приватного будинку керівника відділу екологічної інспекції, яке під час санкціонованого обшуку виявили поліцейські.

Наразі оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з працівниками Львівської обласної прокуратури та обласним управлінням СБУ проводять обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

По завершенню усіх необхідних процесуальних заходів начальнику відділу екологічної інспекції буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, а комунальникам — за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування буде встановлюватися причетність інших осіб до злочину.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України