На Львівщині колишнього сільського голову підозрюють в заволодінні близько ₴2,5 млн.з бюджету

Як встановили співробітники відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, посадовець, використовуючи своє службове становище, підробив службові документи та, у змові з керівниками підприємств-підрядників, заволодів коштами, виділеними з бюджету для будівництва газопроводу.

Так, у 2013 році сільський голова одного з населених пунктів, розташованого у Сокальському районі, 64-річний місцевий мешканець, склав завідомо неправдиві офіційні документи щодо здійснення будівництва газопроводу — був зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва та визначена договірна ціна. В подальшому був проведений тендер, визначений переможець, складені та підписані відповідні акти про виконання та приймання виконаних робіт, а також здійснені оплати за їх виконання.

Проте, насправді роботи з будівництва газопроводу не проводились і навіть потреби у їх проведенні не було, оскільки ці роботи вже були виконані раніше, про що зловмисники достовірно знали. Таким чином вони заволоділи бюджетними коштами у сумі близько двох з половиною мільйонів гривень.

Слідчі повідомили колишньому сільському голові про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області