На Львівщині лісничого триматимуть під вартою за 50 тисяч гривень хабара

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Віктор Романюк залишив під вартою лісничого Коростівського лісництва ДП «Сколівського військового лісгоспу», якого підозрюють в отримання 50 тис. грн хабара за відпуск деревини.

Про це йдеться в ухвалі суду від 3 вересня 2021 року, передають Наші гроші. Львів.

Лісничого будуть тримати під вартою до 1 листопада 2021 року, але він може вийти під заставу у 95 тис. грн. Слідчі просили для лісника тримання під вартою з можливістю внесення застави 190 тис. грн, оскільки той може впливати на свідків або створити собі штучні алібі. Також підозрюваного відсторонили від посади на 2 місяці.

Як раніше повідомляла пресслужба Львівської прокуратури, 2 вересня поточного року слідчі затримали лісничого після отримання хабара у розмірі 50 тис. грн за пособництво у безперешкодного відпуску лісової продукції за нижчими цінами.

Наразі майстру лісу Сколівського військового лісгоспу інкримінують ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

За даними сайту УouСontrol, з травня 2021 року керує «Сколівським військовим лісгоспом» Андрій Бумба, який у 2015 році балотувався до Сколівської міської ради від партії «Патріот». До цього часу лісництво знаходилось під керівництвом Мар’яна Калиніва. Підприємство підпорядковується Міністерству оборони України. // Діло