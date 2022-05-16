На Львівщині нетвереза водійка «Форда» скоїла наїзд на чотирьох пішоходів

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 травня о 22.20 в одному з сіл Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Форд», 44-річна місцева мешканка, керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та скоїла наїзд на людей, які йшли дорогою.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 35-річний житель міста Рава-Руська, малолітній львів’янин віком 11 років, 38–річна мешканка села, де сталась ДТП та іноземка віком 33 роки. Усі вони доставлені у медичні заклади.

За фактом слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області