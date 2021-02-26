На Львівщині нетверезий чоловік розбив машину патрульних лопатою

Поблизу села Куликів, що на Львівщині, нетверезий водій розбив автомобіль патрульних лопатою. Це сталося після перевірки водія на стан сп’яніння.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився вчора, 25 лютого, о пів на дванадцяту ночі. Тоді патрульні зупинили автомобіль «Renault Kangoo» через несправну підсвітку номерного знаку. Водій спробував усунути цю проблему, але йому не вдалось.

Під час перевірки документів патрульні виявили у 46-річного львів’янина ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої Drager. Результат — 1,94 проміле, що майже в 10 разів перевищує норму. Через це патрульні почали оформляти адміністративні матеріали.

«Громадянин перепитав скільки часу займе цей процес. Інспектори сказали, що ще кілька хвилин. Чоловік сів у свій автомобіль. Раптом вийшов, відкрив багажне відділення і діставши звідти лопату, почав трощити службовий автомобіль», — йдеться у повідомленні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — штраф від 9 до 17 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців.

Патрульні оформили на чоловіка адмінматеріали за порушення ПДР. // Суспільне