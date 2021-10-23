На Львівщині п’яний водій на смерть збив велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 жовтня, близько 18.30, біля села Черляни Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний водій автомобіля «Фольксваген Гольф», мешканець Самбірського району, скоїв наїзд на велосипедиста, 59-річного місцевого мешканця, який рухався в попутному напрямку.

Внаслідок події велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Встановлено, що на момент ДТП водій «Гольфа» перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини події. // Діло